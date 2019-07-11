СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-11T11:18:40+03:00

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В Амурске капитально отремонтировали привокзальную площадь. Работы на этом объекте начались в октябре прошлого года. На первом этапе рабочие устанавливали дополнительные опоры освещения, светофоры и информационные стенды, а также привели в порядок крытую остановку.

- Второй этап работ продолжался с мая по июль нынешнего года. За этот период рабочие заасфальтировали площадку вокзала, уложили тактильную плитку, обустроили бордюрный съезд с установкой заниженного бордюрного камня для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, на территории появились дорожные знаки и зеленые насаждения, - рассказали в администрации Амурского района.

Движения автобусов на привокзальной площади открыли 10 июля. Отметим, что в Амурске также озеленили улицу Пионерскую на участке до поворота на улицу Школьную. Здесь появились аккуратные газоны и исчезли старые деревья, вместо которых высадили молодые рябины.

ИСТОЧНИК KP.RU