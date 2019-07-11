2019-07-11T11:48:59+03:00
Общество

В поселках Хабаровского края процветал игорный бизнес

Основателем незаконного досуга стал 26-летний фигурант, помогали ему еще девять человек
Ольга КИВА
Поделиться:
В поселках Хабаровского края процветал игорный бизнесВ поселках Хабаровского края процветал игорный бизнесФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В двух поселках Хабаровского края обнаружили запрещенный игорный бизнес. По версии следствия, основал его 26-летний фигурант, а помогали ему в развитии «своего дела» еще девять подельников.

- Подозреваемые устраивали азартные игры в Ванино и Советской Гавани. Они оборудовали два помещения игровыми автоматами, системами видеонаблюдения. С целью конспирации нелегальные заведения работали под видом букмекерских контор, а принять участие в играх могли только люди, прошедшее контроль со стороны администрации залов, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

При обыске в помещениях обнаружили 36 игровых аппаратов и мобильные устройства. Также силовики изъяли 160 тысяч рублей и бухгалтерскую документацию. Сами задержанные во всем сознались и раскаялись. Организатор рассказал, что купил автоматы и программное обеспечение к ним через интернет.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Комсомольчанка помогла задержать разыскиваемого дебошира
В Амурске капитально отремонтировали привокзальную площадь
Условный срок и огромная компенсация: бывшему руководителю управления в ЕАО зачитали приговор
«Запрещенку» из ручной клади ликвидировали в аэропорту Хабаровска
Биробиджанец уверял, что дети наняли его для кражи металла со склада
Из студенческого общежития эвакуировали больше 20 человек в связи с пожаром
Хабаровский крайизбирком отказал заверять семерых кандидатов от партии «Справедливая Россия»
Прокуратура проводит проверку по факту вспышки инфекции в психдиспансере в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 135 обитателей психоневрологического интерната слегли с острой кишечной инфекцией
Пациента сразу после трепанации черепа успешно эвакуировали в Хабаровск из Высокогорного
Больше миллиона мальков осетровых выпустят в реки Хабаровского края и ЕАО
Натуральным мороженым с «дальневосточного гектара» будут потчевать в Хабаровском крае
«План быстрых побед» в Хабаровском крае резко сократили
Вдову в Хабаровском крае собираются судить за смерть супруга
Марихуана, обрез, два карабина: обладателя этого набора осудили в Комсомольске
В Хабаровске машина выехала на «встречку» и протаранила припаркованное авто с водителем
Директора школы в ЕАО оштрафовали за свободный доступ детей к опасным сайтам
В хабаровских школах обновляют спортивные залы
Покупатели в Хабаровске платили за дешевый алкоголь, маскируя кражу дорогой выпивки
Без горячей воды остались жители поселка Красная речка под Хабаровском