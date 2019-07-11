В поселках Хабаровского края процветал игорный бизнес

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-11T11:48:59+03:00

Основателем незаконного досуга стал 26-летний фигурант, помогали ему еще девять человек

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В двух поселках Хабаровского края обнаружили запрещенный игорный бизнес. По версии следствия, основал его 26-летний фигурант, а помогали ему в развитии «своего дела» еще девять подельников.

- Подозреваемые устраивали азартные игры в Ванино и Советской Гавани. Они оборудовали два помещения игровыми автоматами, системами видеонаблюдения. С целью конспирации нелегальные заведения работали под видом букмекерских контор, а принять участие в играх могли только люди, прошедшее контроль со стороны администрации залов, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

При обыске в помещениях обнаружили 36 игровых аппаратов и мобильные устройства. Также силовики изъяли 160 тысяч рублей и бухгалтерскую документацию. Сами задержанные во всем сознались и раскаялись. Организатор рассказал, что купил автоматы и программное обеспечение к ним через интернет.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU