Комсомольчанка помогла задержать разыскиваемого дебошира

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-11T12:20:42+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре стараниями одной очень внимательной горожанки смогли задержать разыскиваемого дебошира. Ранее в СМИ, в том числе и на сайте «КП-Хабаровск», была опубликована информация с призывом помочь в поисках. Предварительно было известно, что в одном из кафе Комсомольска-на-Амуре случилась потасовка, в результате которой пострадал человек. Подозреваемый успел скрыться с места преступления.

- О том, где может находиться этот человек, рассказала одна из местных жительниц. Она заметила опубликованное фото и призыв о помощи. Как добросовестная гражданка, женщина сообщила об этом в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В итоге дебошира все-таки удалось задержать. В отношении него пока проводят разбирательства. Внимательную комсомольчанку в ведомстве поблагодарили и вручили ей благодарственное письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU