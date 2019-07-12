СЕГОДНЯ 00:54 2019-07-12T00:54:38+03:00

Погода в Хабаровске на 12 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

В Биробиджане осадков не будет

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Погода продолжает дразнить своей неустойчивостью, местами дожди, много солнца и живописные облака. Такое увлекательное лето, которое можно сравнить со страстными любовными отношениями.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +26+28.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +27+29. Уровень Амура у краевого центра 286 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 30-35 см. Температура воды 22 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +25+27. Уровень Амура у Города Юности 212 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +24+26.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 121 см.

В Охотске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU