2019-07-12T00:54:38+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 12 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождь

В Биробиджане осадков не будет
Никанор ШУЛЬЦ
Поделиться:
Погода в Хабаровске на 12 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождьПогода в Хабаровске на 12 июля 2019 года: днем до +29, возможен дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
Изменить размер текста:

Погода продолжает дразнить своей неустойчивостью, местами дожди, много солнца и живописные облака. Такое увлекательное лето, которое можно сравнить со страстными любовными отношениями.

В Биробиджане без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +14+16. Днем +26+28.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +27+29. Уровень Амура у краевого центра 286 см. В ближайшие два дня ожидается спад на 30-35 см. Температура воды 22 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +18+20.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +19+21. Днем +25+27. Уровень Амура у Города Юности 212 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +24+26.

В Николаевске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +13+15. Днем +18+20. Уровень Амура в устье реки 121 см.

В Охотске без осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +15+17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На пожертвования хабаровчан построили центр для подростков с нелегкой судьбой
Взятка подкосила начальника из полиции в Хабаровске
Пострадавший в аварии велосипедист в Хабаровске сам оказался виноват
В Хабаровском крае часть населения освободят от уплаты транспортного налога
Автобусы в Хабаровске будут ездить по новому расписанию
Танкисты отстрелялись под Хабаровском перед масштабными учениями
Обещанные детсады в Хабаровске откроются в срок
Комсомольчанка помогла задержать разыскиваемого дебошира
В поселках Хабаровского края процветал игорный бизнес
В Амурске капитально отремонтировали привокзальную площадь
Условный срок и огромная компенсация: бывшему руководителю управления в ЕАО зачитали приговор
«Запрещенку» из ручной клади ликвидировали в аэропорту Хабаровска
Биробиджанец уверял, что дети наняли его для кражи металла со склада
Из студенческого общежития эвакуировали больше 20 человек в связи с пожаром
Хабаровский крайизбирком отказал заверять семерых кандидатов от партии «Справедливая Россия»
Прокуратура проводит проверку по факту вспышки инфекции в психдиспансере в Хабаровском крае
В Хабаровском крае 135 обитателей психоневрологического интерната слегли с острой кишечной инфекцией
Пациента сразу после трепанации черепа успешно эвакуировали в Хабаровск из Высокогорного
Больше миллиона мальков осетровых выпустят в реки Хабаровского края и ЕАО
Натуральным мороженым с «дальневосточного гектара» будут потчевать в Хабаровском крае
«План быстрых побед» в Хабаровском крае резко сократили
Вдову в Хабаровском крае собираются судить за смерть супруга
Марихуана, обрез, два карабина: обладателя этого набора осудили в Комсомольске
В Хабаровске машина выехала на «встречку» и протаранила припаркованное авто с водителем
Директора школы в ЕАО оштрафовали за свободный доступ детей к опасным сайтам
В хабаровских школах обновляют спортивные залы
Покупатели в Хабаровске платили за дешевый алкоголь, маскируя кражу дорогой выпивки
Без горячей воды остались жители поселка Красная речка под Хабаровском