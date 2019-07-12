Обещанные детсады в Хабаровске откроются в срок

СЕГОДНЯ 01:28 2019-07-12T01:28:13+03:00

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Городские власти обещали построить в Хабаровске три новых детских садика и пока работы в этом направлении ведут строго по графику. Это значит, что в конце этого года для малышей откроют свои двери новые детские дошкольные учреждения. В общей сложности детсады рассчитаны на 650 мест.

- Так, объект в микрорайоне «Березки» сейчас подключают к инженерным сетям, оборудуют тепловой пункт. Чтобы подрядчики быстро и качественно выполнили поставленные задачи, финансирование поступает вовремя. Деньги тратят в том числе на покупку строительных материалов, зарплату специалистам, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, также идут работы по строительству детских садов, расположенных в границах улиц Краснодарской и Лазо, Юности и Краснореченской. В этих учреждениях также готовы принять ребят до конца года. Расчетная стоимость строительства трех детских садов 750 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU