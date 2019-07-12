2019-07-12T02:06:36+03:00
Политика

Танкисты отстрелялись под Хабаровском перед масштабными учениями

Бойцы идеально справились с массой поставленных перед ними задач
Ольга КИВА
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Танкисты отстрелялись под Хабаровском перед масштабными учениямиТанкисты отстрелялись под Хабаровском перед масштабными учениямиФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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Под Хабаровском танкисты устроили боевые стрельбы, чтобы подготовиться к крупному тактическому учению. Для этого бойцов вобрали на полигоне в Князе-Волконском и поставили перед ними ряд задач. Надо отдать должное бойцам, которые выполнили все маневры на «отлично».

Как сообщили в пресс-службе Восточного военного округа, экипажи танков Т-72Б3 отрабатывали задачи по ведению наступления, выполняли маневры с учетом сложившейся тактической обстановки и рельефа местности. Также бойцы продемонстрировали огневую подготовку - стреляли с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням. Предполагалось, что стреляют они, например, по бронетехнике условного врага.

Отметим, что во время стрельб экипажи усовершенствовали свое мастерство в вождении боевых машин по пересеченной местности с преодолением естественных и искусственных препятствий. Также бойцы отработали действия в случаях, когда бой ведут в составе танкового подразделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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