Автобусы в Хабаровске будут ездить по новому расписанию

СЕГОДНЯ 03:09 2019-07-12T03:09:34+03:00

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Жители Хабаровска обращались к городским властям с просьбами скорректировать расписание некоторых автобусов. Горожан чиновники услышали и внесли некоторые изменения в работу пассажирского транспорта.

- Корректировка коснулась трех маршрутов. Так, автобус рейса №6 в выходные дни будет отправляться от остановки «Железнодорожный вокзал» в 18:50, а от остановочного пункта «Улица Связная» - в 19:17. Пассажирский транспорт рейса №35 в будни и по субботам от остановки «Магазин №39» будет отбывать в 20:40. Автобус маршрута №88 по будням и субботам от остановки «СНТ «Черемушки» будет отправляться в 20:30, а от остановки «Уссурийский бульвар» - в 21:09, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Изменения вступят в силу с 13 июля. Горожан просят замечания и предложения по работе городского пассажирского транспорта направлять в управление транспорта городской администрации. Информацию специалисты принимают по телефонам 32-48-48, 32-85-02 и 30-28-28.

ИСТОЧНИК KP.RU