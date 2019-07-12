2019-07-12T03:35:52+03:00
Общество

В Хабаровском крае часть населения освободят от уплаты транспортного налога

Изменения коснулись инвалидов первой и второй группы
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае часть населения освободят от уплаты транспортного налогаВ Хабаровском крае часть населения освободят от уплаты транспортного налогаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Хабаровском крае освободят от уплаты транспортного налога инвалидов первой и второй группы. Данная категория населения сможет воспользоваться предоставленной льготой при условии, если в их распоряжении находится легковушка мощностью менее 150 лошадиных сил.

Как отметили в пресс-службе Законодательной думы края, льготу предоставят всем гражданам указанной категории независимо от уровня их обеспеченности. Законопроект, регулирующий этот процесс, уже прошел первое чтение на очередном заседании постоянного комитета Законодательной Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

Отметим, что в этом документе предусмотрели коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда и применяемый к размеру фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц для иностранных граждан с патентом. Так, на период 2020-2022 годов этот показатель составит 2,35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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