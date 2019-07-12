СЕГОДНЯ 03:56 2019-07-12T03:56:38+03:00

Пострадавший в аварии велосипедист в Хабаровске сам оказался виноват Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 11 июня, в центре Хабаровска под колеса автомобиля Toyota Land Cruiser Prado попал велосипедист. Происшествие случилось на улице Запарина. Машина двигалась в сторону улицы Муравьева-Амурского и в какой-то момент наехала на велосипедиста. Как утверждал сам пострадавший, автолюбитель проехал регулируемый пешеходный переход на красный свет, а потом допустил наезд.

В ответ на это автолюбитель высказал свою версию случившегося. С его слов велосипедист ехал по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий красный сигнал светофора не спешился. Как результат, случилась авария.

Как сообщил информированный источник, велосипедист при падении поцарапал лицо и травмировал плечо. Оба участника дорожного происшествия были трезвы. В отношении обоих составили административные протоколы.

Жителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU