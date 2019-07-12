Взятка подкосила начальника из полиции в Хабаровске

СЕГОДНЯ 04:09 2019-07-12T04:09:31+03:00

По версии следствия, правоохранитель получил день от отца, который хотел получить информацию об уголовном деле своего сына

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В Хабаровске бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взятки. Об этом инциденте стало известно накануне. По предварительной информации, 38-летний правоохранитель получил деньги от мужчины, который очень хотел завладеть информацией по уголовному делу в отношении своего сына. Однако в сделку вмешался иррациональный фактор - подозреваемого в получении незаконного вознаграждения задержали.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого происшествия, собирают информацию.

Отметим, что активное участие в расследовании принимают сотрудники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU