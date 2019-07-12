Взятка подкосила начальника из полиции в Хабаровске
В Хабаровске бывшего сотрудника полиции подозревают в получении взятки. Об этом инциденте стало известно накануне. По предварительной информации, 38-летний правоохранитель получил деньги от мужчины, который очень хотел завладеть информацией по уголовному делу в отношении своего сына. Однако в сделку вмешался иррациональный фактор - подозреваемого в получении незаконного вознаграждения задержали.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, в отношении бывшего заместителя начальника следственного управления УМВД России по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства этого происшествия, собирают информацию.
Отметим, что активное участие в расследовании принимают сотрудники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU