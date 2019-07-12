На пожертвования хабаровчан построили центр для подростков с нелегкой судьбой

СЕГОДНЯ 04:40 2019-07-12T04:40:38+03:00

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В Хабаровске на пожертвования построили центр для подростков с непростой судьбой. Здание расположено на территории храма Серафима Саровского. Здесь уже провели первый молебен, ученики и педагоги отпраздновали новоселье вчера, 11 июля.

- Здание Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи начали возводить в 2010 году. Деньги на этот проект жертвовали и простые горожане, и представители бизнеса. В общей сложности собрали более 200 миллионов рублей. После завершения всех работ помещение долгое время простаивало, теперь же его будут использовать по назначению, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В трехэтажном здании обустроили комнаты, учебные классы и актовый зал. В планах построить дополнительный корпус с мастерскими, спортивными залами, художественной и музыкальной студиями.

Напомним, Хабаровский краевой Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи основали в 1992 году. Сегодня это федеральная инновационная площадка по реабилитации и социализации несовершеннолетних с девиантно-криминальным поведением. Работники Центра помогают предотвратить суицидные попытки, бродяжничество, преодолеть психологическую дезадаптацию и отклонения в поведении подростков. За этот период Центр прошли более полутора тысяч детей с криминальным и девиантным поведением.

ИСТОЧНИК KP.RU