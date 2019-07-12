2019-07-12T06:10:50+03:00
Общество

На улице Сунтарской в Биробиджане ремонтируют дорогу

Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги»
Ольга КИВА
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На улице Сунтарской в Биробиджане ремонтируют дорогуНа улице Сунтарской в Биробиджане ремонтируют дорогуФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане на улице Сунтарской начали ремонтировать дорогу. Все работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные автомобильные дороги». Дорожники уже выравнивают дорожное полотно, а после этого займутся укладкой асфальта. В ремонт улицы Сунтарской планируют вложить 6,7 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, потом дорожники приступят к работам на улице Пионерской. К слову, это одна из самых протяженных дорог в городе. Также дорожники трудятся на улицах Советская и Парковая.

Напомним, в столицу Еврейской автономии в течение шести лет будут поступать 150 миллионов рублей, предназначенных для ремонта городских дорог. При этом местное софинансирование не предусмотрено, что позволяет мэрии областного центра изыскивать и добавлять собственные, привлеченные средства и еще более наращивать объемы восстановления дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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