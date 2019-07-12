На улице Сунтарской в Биробиджане ремонтируют дорогу

СЕГОДНЯ 05:53 2019-07-12T06:10:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане на улице Сунтарской начали ремонтировать дорогу. Все работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные автомобильные дороги». Дорожники уже выравнивают дорожное полотно, а после этого займутся укладкой асфальта. В ремонт улицы Сунтарской планируют вложить 6,7 миллиона рублей.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, потом дорожники приступят к работам на улице Пионерской. К слову, это одна из самых протяженных дорог в городе. Также дорожники трудятся на улицах Советская и Парковая.

Напомним, в столицу Еврейской автономии в течение шести лет будут поступать 150 миллионов рублей, предназначенных для ремонта городских дорог. При этом местное софинансирование не предусмотрено, что позволяет мэрии областного центра изыскивать и добавлять собственные, привлеченные средства и еще более наращивать объемы восстановления дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU