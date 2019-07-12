Бизнесмена-оккупанта в Хабаровске заставили переехать вместе с магазином

СЕГОДНЯ 06:38 2019-07-12T10:14:12+03:00

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В Хабаровске индивидуальному предпринимателю пришлось оперативно передислоцироваться вместе с магазином в другое место. Куда именно, судебных приставов не особо интересовало. Главное, чтобы бизнесмен освободил незаконно занимаемый участок земли.

- Нарушитель нелегально поставил в Индустриальном районе торговую точку по продаже продуктов питания. Бизнесмен не озаботился оформлением правоустанавливающих документов на земельный участок. Кроме того, по доброй воле мужчина не захотел освобождать территорию, поэтому в городской администрации подали иск в суд и выиграли дело, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Даже после решения суда нарушитель не особо торопился освобождать землю. Однако испытывать правосудие в действии он тоже не хотел, поэтому, когда ему сообщили о начале исполнительного производства, быстро демонтировал конструкцию и освободил участок.

ИСТОЧНИК KP.RU