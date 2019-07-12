Проблемные новостройки в Хабаровске посетил глава региона

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-12T10:12:49+03:00

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Глава региона посетил проблемные новостройки, расположенные в Северном микрорайоне Хабаровска. Сергей Фургал лично оценил ход строительных работ и встретился с инициативными группами граждан.

На сегодняшний день есть проблемы с вводом в эксплуатацию пяти жилых домов, возводимых на улице Тихоокеанской. Застройщики, отвечающие за них, находятся в стадии банкротства. Напомним, что строительство этих объектов началось в 2013 году. При этом разрешение на строительство у них отсутствовало. Кроме того, в организациях заключали договоры с дольщиками без их обязательной госрегистрации в Росреестре.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, сейчас готовность объектов составляет от 50 процентов и выше. В домах № 6, 7 и 8 работы приостановили из-за отсутствия финансирования достройки. Строительство планируют возобновить после продажи свободных квартир в двух других проблемных домах. Также нужно решить вопросы с благоустройством территории, постановкой на кадастровый учет объектов и организацией постоянного проезда и пешеходных дорожек.

Глава региона распорядился решить вопрос с проблемными домами до 31 декабря этого года. Сергей Фургал также поручил юридической службе правительства края оказать содействие застройщику и разобраться с вопросом государственной регистрации объектов.

Отметим, что застройщик жилого комплекса на улице Салтыкова-Щедрина, 1 озвучил сроки переноса сдачи объекта. Строительство многоквартирника началось в 2014 году, сдать его должны были в 2016 году, но до сих пор этого не произошло. Готовность объекта составляет в среднем 60 процентов. На завершение строительства по оценкам экспертов, требуется около 550 миллионов рублей. Закончить строительство застройщик пообещал к марту 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU