В Хабаровском крае оформить наследство стало проще
В Хабаровском крае получить наследство стало проще за счет поправок, которые вступили в силу 5 июля. В соответствии с приказом Минэкономразвития у нотариусов появилось право напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя.
Как сообщили в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю, изменения помогут упростить порядок нотариального ведения наследственных дел и сам процесс оформления наследства для граждан. Так, запрашивать данные нотариус может как в бумажном, так и в электронном виде.
Напомним, ранее запрашивать сведения в ЕГРН нотариусы могли только при наличии запроса правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Выполнить эту процедуру по собственному желанию они не могли.
К слову, с 1 февраля нотариусов также наделили другими полномочиями. Они могут самостоятельно представлять в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство в день совершения операции.
ИСТОЧНИК KP.RU