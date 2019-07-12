В Хабаровском крае оформить наследство стало проще

СЕГОДНЯ 07:24 2019-07-12T07:24:29+03:00

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В Хабаровском крае получить наследство стало проще за счет поправок, которые вступили в силу 5 июля. В соответствии с приказом Минэкономразвития у нотариусов появилось право напрямую запрашивать сведения из ЕГРН о документах-основаниях регистрации вещного права наследодателя.

Как сообщили в Управлении Росреестра по Хабаровскому краю, изменения помогут упростить порядок нотариального ведения наследственных дел и сам процесс оформления наследства для граждан. Так, запрашивать данные нотариус может как в бумажном, так и в электронном виде.

Напомним, ранее запрашивать сведения в ЕГРН нотариусы могли только при наличии запроса правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Выполнить эту процедуру по собственному желанию они не могли.

К слову, с 1 февраля нотариусов также наделили другими полномочиями. Они могут самостоятельно представлять в Росреестр документы о сделках с недвижимостью и выдаче свидетельства о праве на наследство в день совершения операции.

ИСТОЧНИК KP.RU