2019-07-12T08:58:32+03:00
Общество

Землю под Хабаровском освободили от мусора и строительных отходов

Владелец участка исправил ситуацию после первой же проверки
Ольга КИВА
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Землю под Хабаровском освободили от мусора и строительных отходовЗемлю под Хабаровском освободили от мусора и строительных отходовФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском районе в марте этого года обнаружили незаконную свалку в районе села Дружба. Гора мусора образовалась, потому что неизвестные личности решили, что именно здесь самое место бытовому мусору и строительным отходам. Владелец участка то ли ничего не знал, то ли закрывал глаза на происходящее. Однако все изменилось после проверки.

- При обследовании участка выяснилось, что свалка заняла территорию площадью 27 квадратных метров. Правообладателю земельного участка вынесли предостережение о недопустимости нарушений и предложили принять меры по устранению свалки, - прокомментировали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Землевладелец к июню решил вопрос и убрал мусор с территории. Правоохранители убедились в том, что требования выполнены, увидев своими глазами чистый и ухоженный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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