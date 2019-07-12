2019-07-12T10:08:24+03:00
Происшествия

Больше 200 пациентов интерната в Хабаровском крае подхватили сальмонеллу

Острую кишечную инфекцию диагностировали у 215 человек
Ольга КИВА
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Больше 200 пациентов интерната в Хабаровском крае подхватили сальмонеллуБольше 200 пациентов интерната в Хабаровском крае подхватили сальмонеллуФото: Правительство Хабаровского края
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Накануне, 10 июля, стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в психоневрологическом интернате поселка Эльбан. На сегодняшний день известно, что среди пострадавших 215 пациентов учреждения. Сотрудники управления Роспотребнадзора уже провели проверку и выявили ряд серьезных нарушений. Среди недочетов неправильная обработка яиц, неправильное хранение готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд. Также обнаружили кухонный инвентарь, который давно нуждается в замене.

На сегодняшний день известно, что в пробах, взятых в интернате, обнаружили сальмонеллу. На месте уже организовали лечебно-диагностические и противоэпидемические мероприятия. Продолжается дальнейшая идентификация возбудителя. Окончательный диагноз будет поставлен позднее.

Как сообщили в краевом минздраве, 194 человека с легкой формой заболевания изолировали и поместили в отдельном корпусе интерната, 21 человека госпитализировали в Амурскую районную больницу. Также у двух человек диагностировали заболевание средней степени тяжести. Тяжелобольных нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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