Сигнал тревоги услышат биробиджанцы 15 июля
В столице Еврейской автономии 15 июля в 11:30 будет звучать сигнал тревоги. Однако поводов для паники нет, это будет всего лишь готовность проверки системы оповещения населения к действию.
Как отметили в пресс-службе городской администрации, звуковой сигнал будет звучать в течение тридцати секунд. После этого горожане должны будут дождаться сигнала «Внимание всем!» и включить устройства, например, радио и телеприемники, чтобы прослушать сообщение. Через средства массовой информации биробиджанцам расскажут, что произошло, а также объяснят, сто нужно делать дальше.
Напомним, система централизованного оповещения нужна для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до биробиджанцев об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Подобные проверки проводят ежегодно.
ИСТОЧНИК KP.RU