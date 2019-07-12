2019-07-12T10:37:49+03:00
Общество

Сигнал тревоги услышат биробиджанцы 15 июля

Однако поводов для паники нет, это всего лишь проверка системы оповещения населения
Ольга КИВА
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Сигнал тревоги услышат биробиджанцы 15 июляСигнал тревоги услышат биробиджанцы 15 июляФото: администрация Биробиджана
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В столице Еврейской автономии 15 июля в 11:30 будет звучать сигнал тревоги. Однако поводов для паники нет, это будет всего лишь готовность проверки системы оповещения населения к действию.

Как отметили в пресс-службе городской администрации, звуковой сигнал будет звучать в течение тридцати секунд. После этого горожане должны будут дождаться сигнала «Внимание всем!» и включить устройства, например, радио и телеприемники, чтобы прослушать сообщение. Через средства массовой информации биробиджанцам расскажут, что произошло, а также объяснят, сто нужно делать дальше.

Напомним, система централизованного оповещения нужна для своевременного доведения информации и сигналов оповещения до биробиджанцев об угрозе возникновения или при возникновении чрезвычайных ситуаций. Подобные проверки проводят ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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