2019-07-12T14:32:05+03:00
Происшествия

В Биробиджане продолжают искать утонувшего подростка

Происшествие случилось вчера, 11 июля
Ольга КИВА
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В Биробиджане продолжают искать утонувшего подросткаВ Биробиджане продолжают искать утонувшего подросткаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Биробиджане продолжаются поиски утонувшего подростка. Происшествие случилось вчера, 11 июля, на реке Бира. Поисковая операция началась сразу после того, как поступило сообщение. Сегодня утром поиски возобновились. Несовершеннолетнего ищут спасатели, инспекторы ГИМС, полиция, волонтеры - всего 15 человек, пять единиц техники и четыре плавсредства. С родителям пропавшего мальчика сейчас работают психологи.

- Ранее сообщалось о том, что 15-летний горожанин купался в реке в районе улицы Западной. Вчера на этой участке обследовали больше пяти тысяч квадратных метров акватории и береговой линии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Жителям города напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам службы спасения «112» и «101». Горожан призывают сохранять бдительность в случаях, если вы увидели тонущего человека. В таких ситуациях нужно, как минимум, привлечь внимание окружающих криком, бросить в воду поближе к утопающему спасательный круг или надувной матрас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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