2019-07-13T04:32:48+03:00
Общество

На воров электричества пошли с бокореземи в Хабаровске

Это оказался действенный способ борьбы с любителями халявы
Ольга КИВА
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На воров электричества пошли с бокореземи в ХабаровскеНа воров электричества пошли с бокореземи в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске нашли эффективный способ борьбы с ворами электричества. Энергетики просто приходят в дома, где живут такие личности, обрезают им провода, а после выписывают штраф, размер которого может достигать 100 тысяч рублей. На сегодняшний день больше 50 таких любителей халявы уже остались без света.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, на трансформаторных подстанциях специалисты устанавливают приборы учета для контроля подачи электроэнергии в микрорайоны города. При этом каждый раз при проверке специалисты не досчитывались сотен киловатт-часов. Это стало поводом для проведения рейдов, во время которых и выявили нарушителей.

Отметим, что в январе прошлого года убытки предприятия за бездоговорное потребление электроэнергии составили больше 100 миллионов рублей. За полгода этот показатель сократился практически в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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