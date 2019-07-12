В Хабаровске появился пациент с подозрением на энцефалит

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-12T11:14:30+03:00

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В Хабаровском крае активность клещей постепенно сходит на «нет». Так, на прошлой неделе после укусов насекомых в больницы региона обратились 280 человек. Это почти в три раза меньше, чем в начале сезона.

Как отметили в пресс-службе правительства края, в Хабаровске зарегистрировали второй в регионе случай, когда у пациента диагностируют клещевой энцефалит. Пока горожанину поставили предварительный диагноз. Хабаровчанина госпитализировали, в больнице он проходит обследование. К слову первого пострадавшего выявили в Николаевске-на-Амуре. Покусанного клещом мужчину уже пролечили. Его состояние оценивают, как удовлетворительное.

Напомним, с начала сезона в больницы региона обратились почти шесть тысяч человек, из них половина – это дети. Жителям региона настоятельно рекомендуют быть предельно внимательными при посещении лесов.

ИСТОЧНИК KP.RU