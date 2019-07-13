2019-07-13T03:09:39+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 13 июля 2019 года: днем до +27, небольшой кратковременный дождь

Не смотря на дожди, солнца в эти выходные будет много
Борис КОКУРИН
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Погода в Хабаровске на 13 июля 2019 года: днем до +27, небольшой кратковременный дождьПогода в Хабаровске на 13 июля 2019 года: днем до +27, небольшой кратковременный дождьФото: Борис КОКУРИН
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В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +18+20. Днем +24+26.

В Хабаровске небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27. Температура воды 22 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +25+27.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +22+24.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +18+20.

В Охотске без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +14+16.

ИСТОЧНИК KP.RU

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