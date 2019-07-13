2019-07-13T06:09:22+03:00
Политика

Военнослужащий из Хабаровска получил около 18 миллионов рублей на улучшение жилищных условий

У офицера в семье восемь человек
Василий ЗАДУНАЕВ
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Военнослужащий из Хабаровска получил около 18 миллионов рублей на улучшение жилищных условийВоеннослужащий из Хабаровска получил около 18 миллионов рублей на улучшение жилищных условийФото: Правительство Хабаровского края
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Как отмечают в Восточном военном округе, в первом полугодии этого года министерство обороны не стало жадничать и выдало военным, имеющим многодетные семьи рекордные суммы жилищных субсидий.

По данным экономистов на приобретение постоянного жилья военнослужащим округа было выделено больше пяти миллиардов рублей, субсидию получили 705 человек.

- Из общего числа обеспеченных жилищной субсидией, троим многодетным военнослужащим ВВО выплачены наибольшие суммы. Двое их них проходят службу в Приморском крае и один в городе Хабаровске. Хабаровчанину на состав семьи в восемь человек выплачено 17,9 миллионов рублей, приморцам 14,8 и 15,4 миллионов рублей, - рассказал Александр Гордеев, начальник пресс-службы Восточного военного округа. - Они уже приобрели новые комфортные жилые помещения и справили новоселье.

На величину суммы повлияло не только количество детей, но и выслуга лет – у военного из Хабаровска она дала максимальный коэффициент при расчете субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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