СЕГОДНЯ 06:09 2019-07-13T06:09:22+03:00

Военнослужащий из Хабаровска получил около 18 миллионов рублей на улучшение жилищных условий Фото: Правительство Хабаровского края

У офицера в семье восемь человек

Изменить размер текста: A A

Как отмечают в Восточном военном округе, в первом полугодии этого года министерство обороны не стало жадничать и выдало военным, имеющим многодетные семьи рекордные суммы жилищных субсидий.

По данным экономистов на приобретение постоянного жилья военнослужащим округа было выделено больше пяти миллиардов рублей, субсидию получили 705 человек.

- Из общего числа обеспеченных жилищной субсидией, троим многодетным военнослужащим ВВО выплачены наибольшие суммы. Двое их них проходят службу в Приморском крае и один в городе Хабаровске. Хабаровчанину на состав семьи в восемь человек выплачено 17,9 миллионов рублей, приморцам 14,8 и 15,4 миллионов рублей, - рассказал Александр Гордеев, начальник пресс-службы Восточного военного округа. - Они уже приобрели новые комфортные жилые помещения и справили новоселье.

На величину суммы повлияло не только количество детей, но и выслуга лет – у военного из Хабаровска она дала максимальный коэффициент при расчете субсидии.

ИСТОЧНИК KP.RU