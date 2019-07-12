2019-07-12T12:24:18+03:00
Происшествия

Неожиданный ход: лжетеррористы заминировали магазин в Хабаровске, но какой именно не сказали

Чего злоумышленники добиваются, до сих пор не ясно
Ольга КИВА
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Неожиданный ход: лжетеррористы заминировали магазин в Хабаровске, но какой именно не сказали ФОТО: торговая сеть «Самбери»Неожиданный ход: лжетеррористы заминировали магазин в Хабаровске, но какой именно не сказали ФОТО: торговая сеть «Самбери»
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Вторую неделю подряд лжетеррористы не дают спокойно работать гипермаркетам «Самбери». Сначала неизвестные звонили и говорили, что в торговых помещениях заложены бомбы. При этом они четко обозначали, куда именно нужно ехать сотрудникам экстренных служб. Теперь же минеры сделали неожиданный ход – сообщили, что бомба заложена, но в каком именно магазине, не сказали.

- Сегодня вечером, 12 июля, закрыли в связи с эвакуацией закрыт все магазины в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Владивостоке. Напомним, ущерб от действий лжетеррористов уже перевалили за 20 миллионов рублей. Чего именно добиваются злоумышленники пока не понятно, - прокомментировали в пресс-службе торговой сети «Самбери».

Полицейские уже занимаются расследованием этого инцидента, однако поймать тех, кто так «развлекается», пока не удалось. Чтобы хоть как-то ускорить поимку преступников, в Хабаровске решили объявить награду. Тот, кто сможет предоставить хоть какую-нибудь информацию о местонахождении преступников и тем самым поможет найти их, получит вознаграждение в пять миллионов рублей. Информацию принимают по телефонам 8-800-250-61-23 и 8-924-300-15-38.

ИСТОЧНИК KP.RU

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