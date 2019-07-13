В Хабаровске парень украл десять мобильных телефонов на 300 тысяч рублей
В полицию обратился руководитель одного из салонов сотовой связи Хабаровска. По его словам когда сотрудники пришли утром на работу то обнаружили поврежденные рольставни и взломанный сейф в котором хранилась цифровая техника. Пропали 10 мобильников стоимостью в 300 тысяч рублей.
- Подозреваемого нашли и при помощи бойцов Росгвардии задержали. Им оказался ранее не судимый, 24-летний безработный местный житель. Похищенные телефоны задержанный продал на одном из рынков краевого центра, а деньги потратил на личные нужды, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальный срок наказания по которой - шесть лет в местах лишения свободы. Следователи пытаются найти похищенные телефоны и вернуть их владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU