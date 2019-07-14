СЕГОДНЯ 04:30 2019-07-14T04:30:04+03:00

Ребенка через два дня после рождения экстренно доставили из Биробиджана в Хабаровск Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Накануне, 13 июля, помощь санитарной авиации понадобилась для срочной эвакуации малыша, который появился на свет два дня назад. Новорожденного доставили в краевую столицу и Биробиджана по жизненным показаниям. Ему нужна была квалифицированная медицинская помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из Хабаровска вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел в 15:44. На борту воздушного судна находились находилась бригада врачей краевого перинатального центра. Специалисты приняли младенца, следили за его состоянием во время полета, а по прибытии организовали госпитализацию в перинатальный центр.

Отметим, что когда вертолет приземлился в столице Еврейской автономии, на площадке уже находилась бригада скорой помощи. Поэтому малыша оперативно перенесли в салон. В краевую столицу воздушное судно вернулось в 19:37.

ИСТОЧНИК KP.RU