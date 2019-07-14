Полицейский из Еврейской автономии отлично поработал, «состряпав» фиктивные протоколы
Полицейский из Еврейской автономии решил доказать эффективность своей работы, составляя фиктивные протоколы. Это обстоятельство обнаружили при проверке исполнения участковым должностных полномочий. По версии следствия, сотрудник органов злоупотреблял своими должностными полномочиями с декабря 2018 года по июнь 2019 года.
- По предварительной информации, участковый уполномоченный МОМВД России по Облученскому району вносил в протоколы заведомо ложные сведения о совершении местным жителем правонарушения. Так, в документах значилось, что гражданин распивал спиртные напитки в запрещенных для этого местах, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На основании фиктивных протоколов якобы распивающего напитки мужчину привлекли к административной ответственности. Это в свою очередь повлекло нарушение прав и законных интересов гражданина. На сегодняшний день уже возбудили уголовное дело в отношении участкового. Расследование уже идет, вопрос об уголовном преследовании пока решается.
ИСТОЧНИК KP.RU