Полицейский из Еврейской автономии отлично поработал, «состряпав» фиктивные протоколы

СЕГОДНЯ 06:04 2019-07-14T06:04:15+03:00

По предварительной информации, участковый промышлял с декабря 2018 года по июнь 2019 года

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Полицейский из Еврейской автономии решил доказать эффективность своей работы, составляя фиктивные протоколы. Это обстоятельство обнаружили при проверке исполнения участковым должностных полномочий. По версии следствия, сотрудник органов злоупотреблял своими должностными полномочиями с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

- По предварительной информации, участковый уполномоченный МОМВД России по Облученскому району вносил в протоколы заведомо ложные сведения о совершении местным жителем правонарушения. Так, в документах значилось, что гражданин распивал спиртные напитки в запрещенных для этого местах, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На основании фиктивных протоколов якобы распивающего напитки мужчину привлекли к административной ответственности. Это в свою очередь повлекло нарушение прав и законных интересов гражданина. На сегодняшний день уже возбудили уголовное дело в отношении участкового. Расследование уже идет, вопрос об уголовном преследовании пока решается.

ИСТОЧНИК KP.RU