Горели крыша и стена: ночью жильцы барака в Хабаровске срочно покинули квартиры

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-14T07:38:28+03:00

К счастью, от огня не пострадали люди

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В Хабаровске в ночь с 13 на 14 июля помощь пожарных понадобилась обитателям барака, расположенного на проезде Стрелочном. Огонь уже успел охватить кровлю и стену, когда огнеборцы прибыли на место происшествия по повышенному номеру.

- Выяснилось, что в доме восемь квартир, но заселены были только две. До прибытия пожарных расчетов восемь жильцов самостоятельно покинули здание. Огнеборцы незамедлительно приступили к разведке задымлённых помещений и тушению пламени, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пожар удалось потушить, при этом никто из людей не пострадал. Проливку конструкций закончили в 4:15. В общей сложности от огня пострадала территория площадью в 300 квадратных метров. Пока причины возгорания устанавливают. Во время проверки сотрудники Госпожнадзора выяснят причины пожара и установят виновного в происшествии.

Жителям горожанам напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU