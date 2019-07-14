2019-07-14T12:19:22+03:00
Общество

Полуфинал крупнейшего в стране IT-конкурса прошел в Хабаровске

Более 200 участников презентовали свои идеи в области инновационных технологий
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Полуфинал крупнейшего в стране IT-конкурса проходит в ХабаровскеПолуфинал крупнейшего в стране IT-конкурса проходит в ХабаровскеФото: СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Региональный этап всероссийского форума-конкурса «Цифровой прорыв» прошел в Хабаровском ТОГУ на этих выходных. За 36 часов представители работали над инновационными проектами в сферах госуправления, транспорта и логистики, ЖКХ и образования. Сегодня, в 17:00 они презентовали свои наработки жюри.

Приехали на хабаровский хакатон около 200 конкурсантов с Хабаровского и Камчатского краев, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа и Амурской области. И это не только «айтишники». К созданию проектов, призванных сделать нашу жизнь более комфортной, пригласили дизайнеров, маркетологов, преподавателей и представителей других профессий. Главное – наличие желания, времени и готовность делиться собственным опытом.

- Команда Hacku состоит из четырех человек. С нами дизайнер, экономист, программист и я, просто красивая девушка, презентовали разработку, - отшучивается Татьяна, работник сферы образования. – Мне очень интересна сфера инновационных технологий, поэтому решилась пойти на хакатон. Прежде полным составом наша команда даже не собиралась, обо всем договаривались в социальных сетях, а сейчас уже пробуем себя в деле. Посмотрим, что получится!

Новички форума «Цифровой прорыв» соперничали с уже опытными командами на равных. За два дня каждой группе предстояло с нуля придумать разработку, обозначенную в задании. Например, улучшить транспортную обстановку в городе, создать систему, которая будет собирать и обрабатывать данные учеников или разгрузит очереди в больницах. Финалом регионального хакатона станет презентация проектов, после которой жюри озвучит, кто же достоин поехать на финал форума в Казань, где за разработчиками будут наблюдать не только судьи, но и потенциальные работодатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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