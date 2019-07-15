2019-07-15T01:32:29+03:00
Общество

Страх остаться без жилья вынудил хабаровчанина раскошелиться на миллионы

Мужчина понял, что с правосудием шутки плохи, когда дело дошло до ареста недвижимости
Ольга КИВА
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Страх остаться без жилья вынудил хабаровчанина раскошелиться на миллионыСтрах остаться без жилья вынудил хабаровчанина раскошелиться на миллионыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Хабаровска упорно не хотел оплачивать долг. Дело дошло до того, что судебные приставы явились арестовывать его имущество. Только в этот момент горожанин понял, что с правосудием шутки плохи, и стал решать вопрос.

- Мужчина задолжал физическому лицу больше трех с половиной миллионов рублей. Он знал, что рассчитаться нужно в определенный срок, однако ни копейки не перечислил. Также должник старательно избегал встреч с судебными приставами, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сначала на горожанина пытались повлиять, выписав постановление о взыскании исполнительского сбора. Это не дало никакого результата. Тогда стражи порядка перешли к более радикальным мерам – наложили арест на вещи должника, представляющие собой предметы роскоши. Через эту процедуру должна была пройти и недвижимость. Однако к тому моменту должник «созрел» и поспешил оплатить всю задолженность, включая исполнительный сбор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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