В Хабаровске больше сотни домов отключили от горячего водоснабжения

СЕГОДНЯ 02:33 2019-07-15T02:33:49+03:00

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Сегодня, 15 июля, отключили горячую воду в 157 домах в Хабаровске. По предварительной информации, предоставленной городской администрацией, подачу коммунального ресурса возобновят в 20:00. Причина временных неудобств - замена заглушки на подающем и обратном трубопроводе.

Известно, что без воды останутся дома, расположенные на улицах Ремесленная, Шевчука, Ладожская, О. Кошевого, Блюхера, Дзержинского, Гамарника, Уссурийская, Комсомольская, Ленина, Калинина, Истомина, Волочаевская, Запарина. Также отключены многоэтажки на переулках Трубный, Ладожский, Молдавский, Доступный и Гражданский

На сегодняшний день в городе не зафиксировали отключения холодной воды, в краевой столице не работает 19 лифтов. В минувшие сутки на уборке городских улиц работали 19 единиц техники, в том числе ночью 14 машин. С улиц вывезли больше 80 кубометров мусора и смета. Также, вчера, 14 июля, случилось 23 дорожных аварии, на пульт «03» поступило 723 вызова, зафиксировали четыре возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU