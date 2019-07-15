Приморчанин выследил хабаровскую пенсионерку и напал на нее в подъезде
Пенсионерка в Хабаровске оказалась жертвой грабителя. Неизвестный напал на нее со спины, когда пожилая женщина зашла в подъезд. Из рук 77-летней хабаровчанки злоумышленник вырвал сумку и сбежал.
- Нападавшего удалось выследить благодаря камерам видеонаблюдения. Изучив записи, оперативники пришли к выводу, что злоумышленник следил за пожилой хабаровчанкой от продуктового магазина до дома. Вскоре фигуранта удалось задержать. Это был приезжий из Приморья, которого позже опознала и потерпевшая, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
В прошлом подозреваемого уже были судимости за грабежи, кражи и разбойные нападения. В июне прошлого года он освободился из мест лишения свободы. Сейчас в отношении мужчины возбудили и расследуют новое уголовное дело по статье «Грабеж», самого фигуранта поместили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU