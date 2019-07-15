2019-07-15T09:41:46+03:00
Звезды

Хабаровчан приглашают на международный фестиваль-конкурс «Русский бас»

Прием заявок от кандидатов стартовал сегодня, 15 июля
Ольга КИВА
Поделиться:
Хабаровчан приглашают на международный фестиваль-конкурс «Русский бас»Хабаровчан приглашают на международный фестиваль-конкурс «Русский бас»Фото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Жителей Хабаровского края приглашают к участию в международном молодежном фестивале-конкурсе вокального искусства «Русский бас». Прием заявок начался сегодня, 15 июля. К слову, начало этому процессу положил Народный артист РФ Лев Лещенко при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, на конкурс приглашают творческую молодёжь, студентов профильных высших и средних учебных заведений, артистов, солистов театров и филармоний. При этом возраст участников должен быть не менее 18 лет и не более 35 лет.

Организаторы конкурса отмечают, что проведение молодежного фестиваля-конкурса поможет повысить интерес зрителей к сугубо мужскому вокальному жанру и найти новые таланты. Также подобное мероприятие поспособствует созданию нового, современного и оригинального репертуара.

Заявки принимают до 1 сентября 2019 года на электронную почту проекта festival.bas@yandex.ru. Более подробная информация на сайте www.русскийбас.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Покровской ухой» хабаровчанам напомнили о подвиге апостолов Петра и Павла
Первый глэмпинг начал работать в Хабаровском крае
Четыре взрослых и один ребенок утонули в Биробиджане в нынешнем купальном сезоне
Бывший чиновник довел до штрафа коммерческую фирму в Еврейской автономии
Пациенты психоневрологического интерната в Хабаровском крае выздоравливают
Неизвестный в Хабаровском крае полез в чужую квартиру за продуктами для застолья
В Хабаровском крае предложили отложить поправки, касающиеся создания приютов для животных
Поселок в Хабаровском крае фактически отрезан от цивилизации из-за разбитых дорог
В Комсомольске стало на одну безопасную дорогу больше
Утонувшую девочку в Комсомольске еще ищут, утонувшего биробиджанца уже нашли
Самолет, на котором в Хабаровский край доставили дамбы, забросит гуманитарный груз в Иркутск
Приморчанин выследил хабаровскую пенсионерку и напал на нее в подъезде
В Хабаровском крае обновили антирейтинг компаний-неплательщиков за электричество
На неучтенных котельных в Хабаровском крае нашли неприятный сюрприз
Не выплатил зарплату и стал осужденным директор фирмы в Хабаровске
Школьники из Харбина проведут время со сверстниками в Хабаровске
После аварии на водителя-полицейского в Хабаровске возбудили уголовное дело
В Еврейской автономии умирают чаще, чем рождаются
В Хабаровске больше сотни домов отключили от горячего водоснабжения