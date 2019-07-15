Хабаровчан приглашают на международный фестиваль-конкурс «Русский бас»

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-15T09:41:46+03:00

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Жителей Хабаровского края приглашают к участию в международном молодежном фестивале-конкурсе вокального искусства «Русский бас». Прием заявок начался сегодня, 15 июля. К слову, начало этому процессу положил Народный артист РФ Лев Лещенко при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, на конкурс приглашают творческую молодёжь, студентов профильных высших и средних учебных заведений, артистов, солистов театров и филармоний. При этом возраст участников должен быть не менее 18 лет и не более 35 лет.

Организаторы конкурса отмечают, что проведение молодежного фестиваля-конкурса поможет повысить интерес зрителей к сугубо мужскому вокальному жанру и найти новые таланты. Также подобное мероприятие поспособствует созданию нового, современного и оригинального репертуара.

Заявки принимают до 1 сентября 2019 года на электронную почту проекта festival.bas@yandex.ru. Более подробная информация на сайте www.русскийбас.

ИСТОЧНИК KP.RU