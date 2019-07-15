Четыре взрослых и один ребенок утонули в Биробиджане в нынешнем купальном сезоне

СЕГОДНЯ 11:06 2019-07-15T11:31:13+03:00

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В Биробиджане с начала купального сезона погибли уже пять человек. Из них четыре взрослых и один ребенок. Такова статистика на сегодняшний день. К слову, водоемы в городе периодически патрулируют сотрудники мэрии вместе со спасателями. Нередко им приходится наблюдать картинку, когда дети находятся рядом с водой без сопровождения взрослых.

Жителей Биробиджана призывают сохранять бдительность и не купаться в местах, где это категорически запрещено. На многих водоемах стоят таблички, предупреждающие об этом, но горожане упорно идут в воду. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также не разрешайте детям купаться в местах, где установлены знаки «Купаться запрещено».

В городской администрации отметили, что купание разрешено только в специально оборудованных местах. На этих территориях дежурят спасатели, есть необходимые плавсредства и снаряжение для оказания помощи терпящим бедствие на воде. На сегодняшний день безопасными признали водоемы в карьере «Логово Скорпиона» в двух километрах от трассы Биробиджан-Хабаровск, в карьере городского парка культуры и отдыха на улице Советской, 2. Эти водоемы обследованы специалистами, вода проверена Роспотребнадзором.

ИСТОЧНИК KP.RU