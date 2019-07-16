2019-07-16T06:50:56+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 16 июля 2019 года: днем до +30, возможен дождь

Дождливо будет и в столице Еврейской автономии
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 16 июля 2019 года: днем до +30, возможен дождьПогода в Хабаровске на 16 июля 2019 года: днем до +30, возможен дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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Сохраняется неустойчивая погода. И это при том, что активных циклонов нет. Всё дело в том, что те, что есть в атмосфере, хоть и неглубокие, но будоражат её, создают атмосферные фронты. И тут же набегают облака, формируются тучки, и местами могут пройти осадки. При этом жара сохраняется.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +25+27.

В Хабаровске возможен кратковременный дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +28+30. Уровень Амура у краевого центра 207 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается спад на 30-35 сантиметров. Температура воды 23,2 градуса.

В Бикине возможен небольшой дождь. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +16+18. Днем +26+28.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +19+21.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +17+19. Днем +26+28. Уровень Амура у города Юности 237 сантиметров.

В Чегдомыне дождь. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +23+25.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Ночью +15+17. Днем +22+24. Уровень Амура 128 см.

В Охотске без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +13+15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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