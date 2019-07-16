2019-07-16T06:44:39+03:00
Общество

Хабаровчанке напомнили о ребенке арестом машины

Женщине дали только 10 дней, чтобы погасить задолженность по алиментам
Ольга КИВА
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Хабаровчанке напомнили о ребенке арестом машиныХабаровчанке напомнили о ребенке арестом машиныФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жительнице Хабаровска напомнили о ее же собственном ребенке и об алиментах, которые она не торопилась платить на содержание несовершеннолетнего. Женщина успела задолжать более 184 тысяч рублей. Чтобы хоть как-то побудить горе-мать к действию, приставы пошли на кардинальные меры.

- Стражи закона направили запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы выяснить имущественное положение должницы. Выяснилось, что у женщины есть машина. Тогда приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении авто, принадлежащего должнице, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

После этого имущество женщины пришлось разыскивать, а когда машина нашлась, на нее наложили арест. Теперь у женщины есть только 10 дней, чтобы погасить задолженность. В противном случае имущество оценят специалисты и передадут его на реализацию. Вырученные от продажи деньги направят на погашение долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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