2019-07-16T06:15:03+03:00
Экономика

Субсидии на полтора миллиона рублей выделят на оленеводство в Хабаровском крае

Деньги распределят между тремя районами – Охотским, Аяно-Майским и Тугуро-Чумиканским
Ольга КИВА
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Субсидии на полтора миллиона рублей выделят на оленеводство в Хабаровском краеСубсидии на полтора миллиона рублей выделят на оленеводство в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае собираются выделить более полутора миллиона рублей на поддержку оленеводства. Предполагается, что деньги поделят между тремя районами - Охотским, Аяно-Майским и Тугуро-Чумиканским. Эти деньги помогут оленеводам возместить до 100 процентов понесенных затрат на содержание животных.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, благодаря субсидированию в прошлом году удалось увеличить поголовье северных оленей. Так, в регионе количество стадных животных увеличилось почти на 500 особей и составляет 4700.

Отметим, что субсидии также используют для чипирования оленей. Эта процедура обязательна в соответствии с техрегламентом Таможенного союза о безопасности мяса и мясных продуктов. Это особенно важный момент для жителей отдаленных территорий края, которые живут за счет товарного производства, связанного с продажей оленины.

Напомним, что в крае действуют и другие меры поддержки оленеводства, например, привлечение денег через сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Прием документов на выделение субсидий недавно закончился. Также действуют преференциальные режимы для производителей, работающих в сложных климатических условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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