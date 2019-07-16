2019-07-16T07:00:28+03:00
Общество

«Безопасные дороги» добрались в Хабаровский район

Сейчас ремонт трасс идет в Мичуринском сельском поселении, в планах закончить восстановление дорог в селах Нагорное и Федоровка
Ольга КИВА
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«Безопасные дороги» добрались в Хабаровский район«Безопасные дороги» добрались в Хабаровский районФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском районе продолжается реализация национального проекта «Безопасные дороги». На сегодняшний день работы идут на Мичуринском сельском поселении. В планах привести в порядок трассы на улицах Пионерская и Зеленая в селе Нагорном и на улице Зеленая в селе Федоровка. В общей сложности, это почти два километра дорог, на которые собираются потратить почти 11 миллионов рублей.

Как сообщили в администрации Хабаровского района, в рамках нацпроекта также приведут в порядок подъезд к селу Воронежское-2, протяженность которого больше полутора километров. Реконструкция этого участка обойдется в 8,4 миллиона рублей. Здесь собираются уложить новый слой асфальта, укрепить обочины, обустроить водоотводные кюветы и водопропускные трубы.

Напомним, что в нынешнем году в Хабаровском районе восстановят 20 объектов дорожного хозяйства. На эти цели планируют потратить примерно 160 миллионов рублей. На сегодняшний день уже создали 15 инициативных групп, которые будут следить за качеством выполняемых работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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