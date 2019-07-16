2019-07-16T12:04:59+03:00
Здоровье

Семейный забег в Хабаровске будет под силу даже тем, кто никогда не бегал раньше

Мероприятие пройдет в выходной, 27 июля
Ольга КИВА
Поделиться:
Семейный забег в Хабаровске будет под силу даже тем, кто никогда не бегал раньшеСемейный забег в Хабаровске будет под силу даже тем, кто никогда не бегал раньшеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске 27 июля устроят семейный забег «В здоровом теле здоровый дух!». Участие в этом мероприятии бесплатное абсолютно для всех. Желающих приглашают присоединиться к акции. При этом организаторы отмечают, что пробежать дистанцию смогут даже те, кто никогда не бегал.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, участие в забеге – это прекрасная возможность всей семьей весело и активно провести выходной. Это мероприятие задумали как социальную акцию, направленную на вовлечение населения в здоровый образ жизни и повышение физической активности. Дистанции рассчитаны на две тысячи метров и 700 метров для детей до 10 лет.

Отметим, что одним забегом 27 июля дело не ограничится. Желающие также смогут поучаствовать в соревнованиях под названием «Кросс Кид игры». Регистрация участников забега начнется в 11:00 на площади первого пруда, расположенного в районе улицы Пушкина, 38 А. Сам забег начнется в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки
Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале
Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины
Пенсионерка-инвалид в Хабаровском крае выбила у чиновников нормальную квартиру взамен аварийной
В Биробиджане разберут старый мост и построят новый
Школьники из Хабаровского края постигали азы лесных профессий в «Орленке»
В Хабаровском крае 700 семей с первенцами получат единовременные выплаты
«Россельхозбанк» кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа
Поиски пропавшей на реке девочки в Комсомольске продолжаются
В Хабаровске иномарка на «зебре» сбила восьмилетнего велосипедиста
Иностранцев-нелегалов с центрального рынка в Хабаровске изгнали за пределы России
«Безопасные дороги» добрались в Хабаровский район
Субсидии на полтора миллиона рублей выделят на оленеводство в Хабаровском крае
В Хабаровском крае проголосовали за темы для Дальневосточного форума предпринимателей
Мнимый банковский работник умыкнул у сельчанина из ЕАО реальные деньги
Цветы, овощи и ягоды садоводы Хабаровска представят на ежегодной выставке-ярмарке
Забил до смерти и лег спать: в Хабаровском крае осудят сельчанина
Пожарные ночью спасли частный жилой дом в Еврейской автономии
На улице Школьной в Биробиджане ограничили движение 16 июля
Хабаровчанке напомнили о ребенке арестом машины
На покупку жилья для погорельцев в Хабаровском крае выделили 38 миллионов рублей
Из-за роковой ошибки хабаровчанин остался без машины
На севере Хабаровского края отыскали севшую на мель яхту
В Хабаровске в домах с новыми фасадами дорожают квартиры
Погода в Хабаровске на 16 июля 2019 года: днем до +30, возможен дождь