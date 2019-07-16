СЕГОДНЯ 08:29 2019-07-16T12:04:59+03:00

Семейный забег в Хабаровске будет под силу даже тем, кто никогда не бегал раньше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Хабаровске 27 июля устроят семейный забег «В здоровом теле здоровый дух!». Участие в этом мероприятии бесплатное абсолютно для всех. Желающих приглашают присоединиться к акции. При этом организаторы отмечают, что пробежать дистанцию смогут даже те, кто никогда не бегал.

Как сообщили в городском управлении здравоохранения, участие в забеге – это прекрасная возможность всей семьей весело и активно провести выходной. Это мероприятие задумали как социальную акцию, направленную на вовлечение населения в здоровый образ жизни и повышение физической активности. Дистанции рассчитаны на две тысячи метров и 700 метров для детей до 10 лет.

Отметим, что одним забегом 27 июля дело не ограничится. Желающие также смогут поучаствовать в соревнованиях под названием «Кросс Кид игры». Регистрация участников забега начнется в 11:00 на площади первого пруда, расположенного в районе улицы Пушкина, 38 А. Сам забег начнется в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU