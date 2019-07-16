2019-07-16T12:02:35+03:00
Общество

В Хабаровском крае 700 семей с первенцами получат единовременные выплаты

Больше 200 семей уже оформили региональный маткап
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае 700 семей с первенцами получат единовременные выплатыВ Хабаровском крае 700 семей с первенцами получат единовременные выплатыФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае 700 семей получат единовременные выплаты за первенца. Всего заявлений на получение денег поступило от родителей с 1 июля более тысячи. Прием документов продолжается.

Как объяснили в пресс-службе правительства края, выплаты в сумме 28 тысяч 102 рублей полагаются семьям, в которых с 1 января 2019 года родился первый ребенок. При этом на дату рождения родители должны проживать на территории края не менее одного года.

Отметим, что 217 семей, в которых родились вторые дети, оформили региональный материнский капитал. В целом на эту меру поддержки рассчитывают 600 семей – такое количество заявлений уже поступило от населения. Напомним, региональный маткап составляет 30 процентов от федерального, то есть 135 тысяч 907 рублей 80 копеек. Направить деньги можно на покупку или строительство жилья, образование детей, оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов.

Документы на назначение единовременной выплаты за первого ребенка и оформление регионального маткапа за второго малыша принимают в центрах социальной поддержки населения либо в МФЦ края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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