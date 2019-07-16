«Россельхозбанк» кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа

СЕГОДНЯ 08:51 2019-07-16T11:56:50+03:00

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Оформить кредит по ставке от 10,5% годовых могут граждане РФ в возрасте от 23 лет до 65 лет (включительно) на момент наступления окончательного срока возврата кредита. Кредит предоставляется на срок от 6 до 36 месяцев (включительно). Максимальная сумма 300 тысяч рублей. Целевое использование кредитных средств подтверждается договором купли-продажи газобаллонного оборудования, заключенного между заемщиком и юридическим лицом/индивидуальным предпринимателем.

- С развитием необходимой инфраструктуры среди населения растет популярность природного газа как недорогого моторного топлива. Это не только экономично и безопасно, но и экологично. Мы считаем данное направление перспективным и стимулируем население переходить на газомоторное топливо. Новый продукт РСХБ даст возможность желающим на выгодных условиях приобрести и установить оборудование для использования природного газа, - отметила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк».

В 2018 году «Россельхозбанк» приступил к реализации мероприятий дорожной карты взаимодействия с Единым оператором по развитию рынка ГМТ – компанией «Газпром газомоторное топливо». По предложению банка Минсельхоз России включил газомоторную технику и метан в перечень целей льготного кредитования аграриев. Банк предлагает всем клиентам, независимо от отраслевой принадлежности, адаптированные кредитные продукты, в том числе в сфере переоборудования техники и развития заправочной инфраструктуры.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU