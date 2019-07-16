2019-07-16T11:54:10+03:00
Происшествия

Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машины

По версии следствия, отпрыск украл у родительницы авто, а потом продал его весьма невыгодно
Ольга КИВА
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Мать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машиныМать и сын в Хабаровске оказались «в контрах» из-за пропавшей машиныФото: Олег ЗОЛОТО
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Жительница Хабаровска однажды не обнаружила на привычном месте свою машину. Она припарковала авто около своего дома, а потом транспорт как будто испарился. Естественно, горожанка обратилась за помощью в полицию и вскоре узнала, кто причастен к краже. По версии следствия, машину мог украсть родной сын заявительницы. Его уже задержали и допросили.

- Мужчине 37 лет, но он нигде не работает. Фигурант рассказал, что похитил ключи от авто родственницы, забрал транспорт, а потом продал его за 130 тысяч рублей. Сама потерпевшая оценила ущерб в 250 тысяч рублей. Деньги подозреваемый потратил на личные нужды, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении неблагодарного сына уже возбудили уголовное дело по статье «Кража». На время расследования подозреваемого отпустили на свободу под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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