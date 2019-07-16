Хабаровчанин в Магадане взял «бронзу» на Золотом фестивале

СЕГОДНЯ 11:33 2019-07-16T11:53:07+03:00

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В Магадане прошел пятый Всероссийский фестиваль по промывке золота «Старательский фарт». Заявки на это мероприятие подали 180 профессионалов своего дела, а к конкурсу допустили только 60 человек. Каждый из участников старался показать свои навыки и умения, а по итогу одним из лучших стал хабаровчанин Александр Боликов, завоевавший бронзовую медаль.

Как отметили в краевом министерстве природных ресурсов, Золотой фестиваль - в своем роде уникальное состязание. На него стремились попасть золотодобытчики из Благовещенска, Владивостока, Хабаровска, Оренбурга, Орска, Красноярска и Санкт-Петербурга, а также из Краснодарского и Забайкальского краев, Свердловской, Ленинградской и Белгородской областей. Участие приняли представители республики Хакасия и даже королевства Таиланда.

Во время конкурса участники добывали драгметалл «дедовским» способом с помощью лотка и кайла. На промывку отводилось в общей сложности 15 минут. Александру Боликову удалось за это время получить 1,63 грамма золота, незначительно уступив двум представителям Магаданской области - Сергею Палкину и Александру Стародубцеву.

ИСТОЧНИК KP.RU