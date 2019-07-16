2019-07-16T12:14:37+03:00
Спорт

Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки

На всероссийском турнире Юлия Пурдышова не уступила соперникам ни в одной встрече
Ольга КИВА
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Надеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского краяНадеялись, но никто не ожидал идеальной победы от хабаровской бильярдистки ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края
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В копилке спортивных побед Хабаровского края появилось еще одно достижение – победа Юлии Пурдышовой на всероссийских соревнованиях по русскому бильярду. Состязания «Кубок надежд» прошли в Воронеже, Юлия отличилась среди девушек в возрасте от 13 до 16 лет. Она не уступила соперникам ни в одной встрече. Сама победительница рассказала, что турнир ей понравился, соперницы были достойные.

- Мы с тренером поставили задачу – только победа на этом турнире, не меньше. Своим выступлением я довольна, но были ошибки, придется еще много работать, – рассказала Юлия Пурдышова.

К слову, никто не ожидал, что хабаровская школа бильярда сможет оказаться выше воронежской. Последнюю традиционно считают кузницей звезд женского бильярда в России. Впереди у хабаровских бильярдистов соревнования по командному первенству России среди юниоров и юниорок. Возраст участников от 16 лет до 21 года. Соревнования пройдут в опять же в Воронеже с 19 по 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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