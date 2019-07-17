Родителей в Хабаровске поблагодарили за помощь в ремонте школ

СЕГОДНЯ 01:34 2019-07-17T03:29:16+03:00

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В краевой столице продолжается подготовка школ к новому учебному году. К слову, 1 сентября за парты сядут больше семи тысяч первоклассников. На сегодняшний день больше половины учебных заведений уже получили допуск к работе досрочно.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в некоторых школах в классах появились светильники нового образца, в них все лампы энергосберегающие. К слову, часть денег, например, в гимназии «Восточных языков» выделили из городского бюджета – один миллион 200 тысяч рублей, также 500 тысяч собрали за счет добровольных пожертвований родителей. Деньги направили на ремонт кровли, спортивного зала и инженерных коммуникаций.

Отметим, что в целом из городского бюджета на подготовку школ к новому учебному году выделили 350 миллионов рублей. В свою очередь мэр Хабаровска Сергей Кравчук выразил благодарность родителям, которые помогают ремонтировать школы, лицеи и гимназии.

ИСТОЧНИК KP.RU