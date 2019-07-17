2019-07-17T03:28:19+03:00
Общество

В Хабаровском крае к жаре прибавится влажность

Так будет во второй половине июля
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае к жаре прибавится влажностьВ Хабаровском крае к жаре прибавится влажностьФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае на этой неделе ожидаются дожди и переменная облачность. По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха будет подниматься до 25-30 градусов, а ночью не опустится ниже 15-20 градусов. Отметим, что эти погодные условия сохранятся до выходных.

Как отметили в Дальневосточном УГМС, во второй половине июля будет так же жарко, как и сейчас. Однако регион окажется во власти тропических масс, то есть влажность воздуха увеличится.

Синоптики также сообщают, что к субботе установится погода без осадков. Отметим, что в некоторых районах края столбики термометров дойдут до отметок в 25-32 градуса. Жителям региона напоминают, что в жаркие дни необходимо соблюдать определенные рекомендации, например, носить легкую одежду, надевать головной убор, пить больше воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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