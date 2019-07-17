2019-07-17T03:33:18+03:00
Происшествия

Заброшенный дом в Еврейской автономии сгорел после визита подростков

Возможно, это итог неосторожного обращения с огнем
Ольга КИВА
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Заброшенный дом в Еврейской автономии сгорел после визита подростковЗаброшенный дом в Еврейской автономии сгорел после визита подростковФото: ГУ МЧС России по ЕАО
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В Облучье на улице Тварсковского частично сгорел заброшенный дом. О возгорании на путь пожарно-спасательной службы сообщили очевидцы, которые вечером прогуливались недалеко от места происшествия. Они увидели, что из постройки валит дым и вызвали подмогу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, деревянное строение уже было объято пламенем, когда огнеборцы прибыли по вызову. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, не дав ему охватить весь периметр постройки целиком. Огонь уничтожил крышу чердачного помещения. К счастью, пострадавших в этом происшествии нет.

На месте происшествия уже побывали сотрудники пожарной инспекции. Известно, что очевидцы накануне возгорания видели в заброшенном доме подростков. Возможно, несовершеннолетние, а может быть и другие неизвестные лица, неосторожно обращались с огнем. Есть и другая версия – умышленный поджог. На данный момент расследование этого инцидента продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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