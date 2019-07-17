В Хабаровском крае добровольцы очистили от мусора ручей Невтэчен

СЕГОДНЯ 04:26 2019-07-17T04:26:05+03:00

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Всероссийская акция «Вода России» добралась и до Хабаровского края - в минувшую пятницу в селе Арка Охотского района местные жители соединились в едином порыве с волонтерами отрядов «Импульс» и «Адреналин», чтобы совершить благое дело - очистить от мусора русло ручья Невтэчен. Еще совсем недавно этот ручей был местом отдыха односельчан, где росли грибы, а люди спокойно набирали воду для хозяйственных нужд, уверенные в ее чистоте. Пластиковые бутылки, колеса и другой мусор создали затор в ручье, после чего вода стала непригодной для использования.

- Когда мы приступили к уборке, то перед нами был не ручей, а просто канава, захламленная и заросшая тиной. В процессе уборки затор был ликвидирован, и ручей снова стал проточным. Радости нашей не было предела, - рассказала организатор добровольческой деятельности Марина Полох.

Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов Хабаровского края, общими усилиями добровольцев и сельчан были очищены полкилометра береговой полосы, вывезены на свалку пять кубометров мусора.

Акция «Вода России» сейчас проходит и в других населенных пунктах на территории Хабаровского края в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

ИСТОЧНИК KP.RU