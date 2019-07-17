2019-07-17T09:30:57+03:00
Происшествия

Имущество с дачи комсомольчанина «ушло» вместе с гостем

По версии следствия, накануне подозреваемый и домовладелец распивали спиртное
Ольга КИВА
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Имущество с дачи комсомольчанина «ушло» вместе с гостемИмущество с дачи комсомольчанина «ушло» вместе с гостемФото: Тимур ХАНОВ
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Житель Комсомольска-на-Амуре вместо того, чтобы отдыхать на даче, занимался поисками пропавшего имущества. Его электропила, триммер и тепловая пушка исчезли после того, как ушел гостивший у дачника приятель. Накануне они устроили небольшую пирушку, распивали спиртные напитки.

- Утром хозяин дома проснулся и заметил, что гость уже ушел, а с территории участка исчезли инструменты. Сумму ущерба он оценил в 12 половиной тысяч рублей. Оперативники провели расследование и вскоре задержали подозреваемого в краже, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Фигурант рассказал, что забрал чужое, пока знакомый отвлекся. На момент задержания он успел продать только пилу, а вырученные от продажи деньги потратил на личные нужды. В отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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