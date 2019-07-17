На севере Хабаровского края восстановили размытую дождями дорогу

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-17T09:28:18+03:00

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В Охотском районе восстановили дорогу, которую размыло во время дождей. Трасса вновь соединила райцентр и аэропорт. На реконструкцию ушло несколько дней, во время ремонтных работ использовали 900 кубометров грунта. На данный момент в этом районе также сняли режим ЧС. Ранее ограничения ввели из-за разлива реки Кухтуй, подтопившей участок трассы.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, в планах приступить к ремонту автодорог в районе поселка Сита района имени Лазо. Здесь собираются привести в порядок трассу в направлении села Обор. К этому процессу также подключат лесозаготовительные компании. Также к 2020 году дорожники возьмутся за асфальтирование участка от Владивостокской трассы до перекрестка с БАМовской веткой.

Отметим, что сейчас идут работы по ремонту дорог в Хабаровском районе. В планах привести в порядок районную автодорогу «Подъезд к селу Воронежское-2». В целом на ремонт сельских дорог в крае направят 495 миллионов рублей. Деньги распределят на объекты в Солнечном, Верхнебуреинском, Ванинском, Советско-Гаванском и районе имени Лазо районах.

ИСТОЧНИК KP.RU